У Дніпрі комунальники демонтують кіоски під прикриттям спецпризначенців

Про це йдеться у повідомлені Патрульної поліції Дніпра, передає Depo.ua.

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"На вул. Шинній, 2а наразі знаходяться сім співробітників поліції, сім патрульних поліцейських, чотири співробітника поліції спеціального призначення", - йдеться у повідомленні.

Між комунальниками та власником МАФу йде розбір документів.

"Порушень громадського порядку поки не допущено", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, 22 липня під час зносу комунальними службами міста кіосків на житловому масиві Тополя виник конфлікт. На місце подій прибули автоматники. Правоохоронці силою відбивали комунальника від "захисників" кіоску.