Ющенко хоче провести ще один круглий стіл

Президент України Віктор ЮЩЕНКО сподівається, що Верховна Рада України найближчим часом «законодавчо визнає Голодомор в Україні актом геноциду проти нації».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи на Софійській площі з нагоди 15-ї річниці незалежності України.

Глава держави висловив сподівання, що Верховна Рада здійснить таким чином свій обов’язок перед українським народом.

За його словами, до 75-х роковин цієї трагедії у Києві необхідно звести меморіал жертвам Голодомору.

В.ЮЩЕНКО також виступив з ініціативою продовжити проведення круглого столу «про історичне примирення і порозуміння».

За його словами, суспільство чекає на матеріалізацію гасла єдності країни. Президент наголосив, що бачить його три головні складові: єдиний культурний простір України, встановлення цивілізованих сполучень між регіонами та остаточна делімітація і демаркація національних кордонів. “Маємо жити за одним культурним часом, маємо чути і бачити один одного і маємо відчувати захищеність кожного сантиметра української землі”, - наголосив Президент.

”Українські громадяни хочуть свободи і прогнозованої перспективи. Треба раз і назавжди припинити спекуляції на мовні, національні і релігійні теми. Принцип цієї держави простий – український громадянин вільний у своєму виборі”, - сказав В.ЮЩЕНКО. Глава держави підкреслив, що натомість український політик і посадовець повинен виконувати свої обов’язки – знати, вживати і жити державною мовою, бути лояльним до нації і держави, чітко дотримуватися її законів.