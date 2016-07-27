В організації "Ніхто крім нас" назвали ім'я підозрюваного в знищенні зброї "беркутівців" з Майдану

Про це заявив член ГО "Ніхто крім нас" Юрій Слинявчук, передає "112 Україна".

"Так, дійсно, підозру вручили Олександру Івановичу Ковальову", - підтвердив він, додавши, що в той момент співробітникам "Беркуту" втекти з Києва допомагали багато хто - й афганці, і народні депутати. А той факт, що зброю знайшли ще в 2015 році, а оприлюднили лише зараз і оголосили про підозру тільки зараз, Слинявчук вважає наклепом.

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"Влада сама знає цих вбивць, хто вбивав людей на Майдані вона знає, але вона приховує. Тому намагається очорнити нашу організацію й нашого керівника", - переконаний він.

Раніше керівник департаменту спеціальних розслідувань ГПУ Сергій Горбатюк заявив, що втечу більшості "беркутівців" після Майдану і приховування зброї розформованого спецпідрозділу "Беркут" організував один з керівників громадської організації "Ніхто крім нас", яка об'єднує учасників бойових дій в Афганістані.