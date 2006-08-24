День Незалежності у Криму позначений мітингами. Парламент Автономії пікетують кримські татари. Це ті люди, які борються за свою історичну землю у Партеніті. Вони встановили намети під офіційною будівлею. Озвучувати свої вимоги перед камерами пікетники відмовляються – спілкуються винятково мовою плакатів. Пікетувальники кажуть - через заанґажованість місцевої преси.

У розмовах не на камеру люди пояснюють, що вимагають повернення історичних земель не лише в Партеніті, а й в Сімферополі та Сімферопольському районі.

5 канал