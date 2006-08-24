Янукович уже в Криму

Прем’єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ перебуває з короткочасною відпусткою в Автономній Республіці Крим.

Як повідомляє прес-служба уряду, відпустка прем’єра орієнтовно триватиме до 8 днів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві після урочистостей на Софійському майдані В.ЯНУКОВИЧ заявив, що іде у відпустку до третього вересня. Водночас він зобов’язався бути присутнім сьогодні на прийомі Президента у Софії Київській.