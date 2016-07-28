Учасники хресної ходи УПЦ КП підходять до Софійської площі
12:53, 28 липня 2016Суспільство
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Учасники хресної ходи Української православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) підходять до Софійської площі.
візуально людей на заході більше, ніж це зазначали правоохоронці / hromadske.ua
Як передає кореспондент УНІАН, останні учасники ходи нещодавно повернули з бульвару Шевченка на вулицю Володимирську. Таким чином колона розтягнулась по вулиці приблизно на 1 км.
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Слід також зазначити, що візуально людей на заході більше, ніж це зазначали правоохоронці, - близько 5-6 тис.
Захід відбувається без інцидентів. Ситуація спокійна.
Планується, що з 13.30 до 14.30 на Володимирській гірці за участі вірян священики УПЦ КП відслужать урочистий молебень.
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