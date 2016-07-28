Включення Криму до складу округу РФ: МЗС надіслало Росії ноту, назвало рішення нікчемним

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві МЗС України.

«Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку включенням тимчасово окупованих Російською Федерацією територій Автономної Республіки Крим та м. Севастополь до складу Південного федерального округу.

Це рішення є нікчемним і таким, що не створює жодних правових наслідків, не впливає на статус Автономної Республіки Крим та м. Севастополь і міжнародно визнаних кордонів України», - наголошується у заяві.

У МЗС України вкотре підкреслили, що «держава-окупант продовжує демонстративно нехтувати Статутом ООН, Резолюцією ГА ООН А/RES/68/262 «Територіальна цілісність України», Гельсінським Заключним актом НБСЄ 1975 року, Меморандумом про гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, своїми зобов’язаннями за Договором про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією 1997 року та іншими нормами міжнародного права».

МЗС вкотре закликає Російську Федерацію повернутися до виконання своїх міжнародних зобов’язань, припинити агресію та незаконну окупацію частини суверенної території України.

«З приводу згаданого рішення МЗС України надіслало відповідну ноту російській стороні», - повідомили у відомстві.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 липня, президент РФ Володимир Путін своїм указом приєднав окупований Крим до Південного федерального округу, таким чином ліквідувавши "Кримський федеральний округ".

Тепер до Південного федерального округу входять Республіка Адигея (Адигея), Республіка Калмикія, окупований Крим, Краснодарський край, Астраханська область, Волгоградська область, Ростовська область, окупований Севастополь.

"Кримський федеральний округ" Росія створила після того, як анексувала український Крим у березні 2014 року.