Скандальний "хресний похід" на Київ: у поліції підбили підсумки

Про це повідомили в прес-службі Нацполції.

"27 та 28 липня у церковних заходах брали участь 15 тис. громадян щодня. Відкрито одне кримінальне виробництво, дев'ять осіб запросили до поліцейських дільниць. Такі результати роботи правоохоронних органів протягом останніх двох днів", - йдеться в повідомленні.

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Протягом кількох останніх тижнів поліція працювала в посиленому режимі, супроводжуючи колони паломників в кількох областях України з сходу і заходу країни. На маршруті колон правоохоронці перевіряли прилеглу територію.

"Завдяки такій роботі вдалося нейтралізувати потенційну загрозу вибуху. Кінологи зі службовими собаками виявили закладку з бойовими гранатами на Житомирській трасі в районі с. Капітанівка Києво-Святошинського району. Закладку локалізували та знешкодили поліцейські-вибухотехніки", - відзначили в поліції.

"Правоохоронці запобігли кілька спроб дрібних провокацій, своєчасно локалізувавши їх. Протягом вчорашнього дня у відділення поліції були запрошені 9 громадян. Двоє з них мали намір кидати курячі яйця учасникам ходи, четверо - мали при собі плакати, які могли своїм змістом спровокувати конфлікт. Ще троє громадян запросили в поліцію за підозрою в спробі пронести заборонені предмети на територію Києво-Печерської лаври. У одного з них поліцейські виявили газовий балончик. Після встановлення особи і профілактичних бесід всіх їх відпустили", - зазначили правоохоронці.