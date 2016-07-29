В Україні заборонили ще один російський телеканал

Про це повідомила прес-служба регулятора. "Рішенням Національної ради від 28 липня російський телеканал «Ностальгія» вилучено з Переліку іноземних програм, зміст яких відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України", - йдеться в повідомленні.

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Згідно з даними прес-служби, логотип і заставка телеканалу оформлені в комуністичному стилі, що суперечить закону «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборону пропаганди їх символіки».

«Ефір телеканалу оформлено символікою Радянського Союзу, логотип містить зображення серпа і молота, а заставки - зображення прапора СРСР і червону зірку тощо», - пояснила прес-служба Нацради.

Також регулятор зафіксував в ефірі «Ностальгії» й інші порушення. Зокрема, під час показу рекламно-розважальної передачі «Філософія долі»? телеглядачам надавалися платні послуги і був відсутній логотип каналу.

Згідно з рішенням Нацради, українські провайдери повинні будуть виключити канал «Ностальгія» з наповнення своїх пакетів ТВ-програм.

Як повідомляв УНІАН, 5 лютого 2015 року Верховна Рада прийняла закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору України, яким встановлюються загальні критерії для визначення аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України, забороняється публічне використання такої продукції і визначаються санкції до суб'єктів господарювання, які ігноруватимуть таку заборону.

За цей час Нацрада з телерадіомовлення заборонила трансляцію на території України понад 50 російських телеканалів. Таким чином, за даними регулятора, кількість російських телеканалів за останні 2 роки скоротилася вп‘ятеро – до 14. При цьому кількість українських супутникових телеканалів зросла на 20% - до 122.