Суд Луганської області засудив бойовика до більше ніж 3 років в'язниці

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що житель Лисичанська на початку червня 2014 вступив в ряди терористичної організації «ЛНР», у складі якої брав участь у тренувальних виїздах на блокпости міста та стрільбах з вогнепальної зброї.

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На час досудового розслідування поплічникові терористів судом було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Суд 28 липня визнав його винним в участі в діяльності терористичної організації «ЛНР», яка діяла на території міста Лисичанська влітку 2014 р. (ч.2 ст.260 КК України), і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на строк 3 роки і 1 місяць.