У Луцьку перейменували 11 вулиць. Рішення про це сьогодні на сесії підтримали більшість депутатів Луцької міської ради, інформує прес-служба мерії.

Отже, з 1 жовтня буде перейменовано такі вулиці: вул. Боженка (верхня гілка) на вул. Окружну; вул. Клима Савура на вул. Тараса Бульби-Боровця; вул. Молодогвардійців на вул. Млинівську; вул. Клари Цеткін на вул. Уласа Самчука; вул. Чапаєва на вул. Варварівка; вул. Зої Космодем`янської на вул. Задворецьку; вул. Паризької Комуни на вул. Червоної Калини; вул. Урицького на вул. Юрія Тютюнника; вул. Бєлінського на вул. Наталії Ужвій; вул. Запорізьку (частина вулиці) на вул. Козацьку.

До 1 жовтня 2008 року відповідним службам доручено забезпечити виготовлення та встановлення відповідних інформаційних стендів та табличок. А також, провести ремонтні роботи та благоустрій перейменованих вулиць і вжити заходів щодо зміни поштових адрес будівель та земельних ділянок перейменованих вулиць.