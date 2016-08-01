На Львівщині екскурсійний автобус з дітьми зіткнувся з маршрутним таксі (фото)

На Львівщині в результаті зіткнення пасажирського автобуса Neoplan з маршрутним таксі марки «Еталон» отримали травми і були госпіталізовані в лікарню водій автобуса та пасажир таксі.

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Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції у Львівській області, дорожньо-транспортна пригода сталася 31 липня о 07.30 у передмісті Львова.

Поблизу села Чишки Пустомитівського району 61-річний житель Київської області, який керував автобусом Neoplan, скоїв зіткнення з маршрутним таксі сполученням «Львів - Чишки» під керуванням 50-річного львів'янина.

Під час ДТП у салоні пасажирського автобуса, який прямував з Миколаївської області на екскурсію до Львівської області, знаходилося 47 дітей. У маршрутному таксі перебувало 10 пасажирів.

Внаслідок ДТП отримали травми різного ступеня тяжкості 48-річний запасний водій пасажирського автобуса, мешканець Київської області та 65-річний пасажир маршрутного таксі, житель Пустомитівського району.

За даним фактом порушено кримінальну виробництво за ч. 1 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху - карається штрафом до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на термін до трьох років).