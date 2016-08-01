В Одесі перевірять якість їжі у фаст-фудах

Дане розпорядження міський голова озвучив 1 серпня в ході апаратної наради, передає місцеве видання "Таймер".

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«В Ізмаїлі стільки людей отруїлись. Нам теж треба перевірити якість харчування і всі норми в цих кафе», — сказав мер.

Відзначається, що перевіряти торгові точки будуть співробітники управління розвитку споживчого ринку та захисту прав споживачів, поліції та Держспоживстандарту.

Вак повідомлялося, в Ізмаїлі (Одеська область) припинили експлуатацію кафе First food, де не було елементарних гігієнічних умов для приготування їжі і отруїлися 86 осіб.