Дніпро стане першим містом, в якому запрацюють "розумні" світлофори

Про це повідомляє 056.ua.

Як розповів заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Михайло Лисенко, в світлофори вмонтують автоматизовану систему. Дніпро - перше місто в Україні, де з'явиться така система.

Також приведуть до ладу в Дніпрі дорожні розмітки. Їх покриють більш стійкою фарбою.