Дніпро стане першим містом, в якому запрацюють "розумні" світлофори
16:47, 02 серпня 2016Суспільство
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Всі світлофори міста будуть автоматично "погоджувати" один з одним час проїзду та зупинки транспорту.
Також приведуть до ладу в Дніпрі дорожні розмітки / ТСН
Про це повідомляє 056.ua.
Як розповів заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Михайло Лисенко, в світлофори вмонтують автоматизовану систему. Дніпро - перше місто в Україні, де з'явиться така система.
Також приведуть до ладу в Дніпрі дорожні розмітки. Їх покриють більш стійкою фарбою.
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