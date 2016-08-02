Дніпро стане першим містом, в якому запрацюють "розумні" світлофори

16:47, 02 серпня 2016
Суспільство
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Всі світлофори міста будуть автоматично "погоджувати" один з одним час проїзду та зупинки транспорту.

ТСН

Про це повідомляє 056.ua.

Як розповів заступник міського голови, директор департаменту благоустрою та інфраструктури міськради Михайло Лисенко, в світлофори вмонтують автоматизовану систему. Дніпро - перше місто в Україні, де з'явиться така система.

Також приведуть до ладу в Дніпрі дорожні розмітки. Їх покриють більш стійкою фарбою.

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