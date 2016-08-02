На Київщині згоріла ферма, загинуло 110 тварин

Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Згідно з повідомленням, 2 серпня о 2:15 надійшла інформація про пожежу на фермі в селі Лехнівка Баришівського району.

Після прибуття на місце пожежі було встановлено, що горить тваринницька ферма на площі 1000 квадратних метрів.

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Гасіння пожежі ускладнювалося тим, що господар підприємства додатково зберігав велику кількість сіна в цьому приміщенні, і пожежа швидко набирала обертів, зазначається в повідомленні.

Пожежу локалізували о 5:55, повністю ліквідували об 11:14.

«Внаслідок пожежі вдалося врятувати 43 тварини, а 110 голів свійських тварин загинуло, також згоріло 200 тонн тюків сіна», - повідомили в ДСНС.

Причина пожежі та сума матеріальних збитків встановлюється.