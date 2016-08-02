В Одесі на автостоянці згоріли п'ять гаражів (відео)

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління ДСНС в області, 1 серпня о 17.20 у службу порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на великій площі сухої трави - на перехресті вулиць Радісна і Генерала Петрова.

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До місця виклику о 17.30 прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи і приступили до гасіння пожежі.

«На момент прибуття рятувальників вогнем вже були охоплені два гаражі гаражного товариства на вул. Радісна, 23/1, які перебували на краю палаючого поля», - відзначили в прес-службі.

Співробітники ДСНС створили дві оперативних ділянки: гасіння пожежі в гаражах і локалізація загоряння сухої трави на відкритій місцевості.

З використанням спеціального інструменту рятувальники відкривали ворота охоплених пожежею гаражів, гасили вогонь і евакуювали майно громадян.

«Завдяки професійним та оперативним діям вогнеборців було зупинено подальше поширення пожежі на інші гаражі автомобільної техніки стоянки № 19 ТОВ «ВСА», а також на відкритій місцевості. Пожежа у 18.52 було локалізовано і о 20.05 ліквідовано», - йдеться в повідомленні.

В результаті пожежі пошкоджено 5 автомобільних гаражів та особисте майно власників, знищена суха трава та сміття на відкритій місцевості загальною площею 4 га.

На цій автостоянці розташовано понад 150 гаражів з приватним автотранспортом.

Ймовірною причиною пожежі вважається необережне поводження з вогнем невстановленою особою.

До ліквідації пожежі залучалось 5 одиниць основної пожежної техніки та 28 чоловік особового складу.