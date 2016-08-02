У Одесі пройде міжнародна велогонка Odessa Grand Prix-2016

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив директор гонки Сергій Краснов. За його словами, до участі заявлено 14 команд і 84 гонщика.

У перший день змагання проходитимуть в історичному центрі Одеси. Старт - на вулиці Дерибасівській. Довжина дистанції - понад 40 км, з яких майже 20 - бруківкою.

Як зазначив голова громадської організації «Південна велосипедна ліга Одеси» Олег Березовський, в змаганнях візьмуть участь команди з України, Швеції, Ізраїлю, Молдови, Білорусії, Китаю.