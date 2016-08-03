На Дніпропетровщині затримано ватажка наркоугруповання

Як повідомили УНІАН у прес-групі УСБУ в Дніпропетровській області, у квітні 2016 року правоохоронці затримали зловмисника за збут партії метамфетаміну. У нього також були вилучені незареєстровані пістолет і обріз мисливської рушниці.

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«За рішенням суду наркоділок був звільнений під заставу в розмірі 205 тис. грн. Однак, перебуваючи під слідством, зловмисник переховувався від правосуддя і продовжував координувати продаж наркотиків у місті. Співробітники спецслужби встановили місцезнаходження ватажка і повторно затримали. Під час обшуку правоохоронці вилучили травматичний пістолет з патронами», - йдеться в повідомленні УСБУ.

Наркоділок буде утримуватися під вартою до винесення рішення суду з його справи. Зараз триває досудове слідство в рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) і ч. 2 ст. 307 (зберігання і збут наркотичних речовин) Кримінального кодексу України.