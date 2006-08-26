Хто захопив Кременчуцький сталеливарний завод - таємниця

Сьогодні відбулося незаконне захоплення Кременчуцького сталеливарного заводу, заявила кореспонденту УНІАН представник правління підприємства Наталія РУДА.

«Це незаконне захоплення. З чийого боку, сказати не можемо. Всі коментарі пізніше. Не сьогодні», - сказала вона.

Колишнє керівництво підприємства перебуває перед адміністративним корпусом. У самому корпусі перебуває представник нового управління заводу і охорона.

Сторони від коментарів утримуються.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня увечері група невідомих зробила спробу захопити адміністративний корпус Кременчуцького сталеливарного заводу. Міліція затримала більш як 30 нападаючих.

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