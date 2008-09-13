Одесити два дні не могли нормально дихати з вини НПЗ

ВАТ «Лукойл-Одеський нафтопереробний завод» допустив викиди шкідливих речовин в атмосферу міста, які стали джерелом різкого неприємного запаху на вулицях Одеси в останні дні.

Про це УНІАН повідомили в міському управлінні екологічної безпеки.

За даними фахівців, які відзвітували про результати лабораторних досліджень стану атмосферного повітря в період з 11 по 12 вересня, муніципальною лабораторією екологічного контролю проводилася перевірка і лабораторні дослідження стану атмосферного повітря на прилеглих територіях усіх підприємств у промисловій зоні Суворовського району.

Встановлена наявність специфічного запаху і перевищення гранично допустимої концентрації сірководню (в середньому – в 2,8 раза), а також підвищений вміст аміаку в повітрі тільки по периметру нафтопереробного заводу.

При повторних вимірах, в яких брали участь також співробітники лабораторії охорони довкілля ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ», результати аналізів муніципальної і заводської лабораторій співпали. Середнє значення концентрації сірководню опинилося в 1,75 раза вище гранично допустимого.

Як уточнили в міськуправлінні екобезпеки, керівництву ВАТ «Лукойл-Одеський НПЗ» запропоновано «вжити термінові заходи з припинення викидів шкідливих речовин в атмосферу Одеси». Після цього фахівці знову проведуть необхідний комплекс досліджень.