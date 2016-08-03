Прокуратура Донеччини хоче запровадити позмінну роботу керівництва в Краматорську та Маріуполі

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Донецької області.

За словами прокурора області Євгена Бондаренко, зараз вивчається питання про те, що половину свого робочого часу керівництво прокуратури буде проводити на півночі області.

Зокрема, вивчається доцільність перебування у Краматорську деяких керівників відомства - безпосередньо очільника прокуратури та двох його заступників, які будуть проводити на півночі області кілька робочих днів на тиждень.

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«Через зовнішню агресію та проведення антитерористичної операції Донецька область практично поділена навпіл. Підконтрольні українській владі північ і південь регіону. З майже 2 мільйонів населення дві третини мешканців проживають на півночі, ще понад 600 тисяч – на півдні Донеччини. Через проблеми із транспортним сполученням люди практично не мають можливості приїхати, наприклад, до Маріуполя, щоб подати скаргу до прокуратури, або прийти до прокурора області на прийом. Те саме у питанні безпосередньо місцевих прокуратур. 5 з 8 знаходяться на півночі області», - підкреслив Бондаренко.

Прес-служба прокуратури також заперечила інформацію, розповсюджену в деяких місцевих ЗМІ, про нібито переїзд підрозділів відомства з Маріуполя в Краматорськ.

Юридичною адресою апарата прокуратури наразі залишається Маріуполь. Разом з тим у прокуратурі підкреслюють, що вже зараз на півночі області працює 106 з 265 співробітників відомства.