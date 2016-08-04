У Дніпрі вперше відзначили день поліції

Як повідомляє кореспондент 056.ua у холі театру для людей у погонах був організований фуршетний стіл з фруктів і ягід.

В келихах пінилося шампанське. Але захисники правопорядку практично не доторкнулися до спиртного. Поліцейське начальство разом з керівниками міста та області відзначали в окремому залі. Втім, самих перших осіб і не було. Голова облради Гліб Пригунов переймає досвід тваринництва та сільського господарства в далекій Канаді. Як це йому допоможе в управлінні облрадою зрозуміло, звичайно, важко. Не було і губернатора Дніпропетровщини Валентина Резніченко. Зате приїхав мер Борис Філатов. Як завжди, у супроводі кількох охоронців.

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В. о. начальника ГУ НПУ в Дніпропетровській області Ігор Репешко, вітаючи колег, зазначив, що має надію, що свято нової поліції України стане об'єднуючим і для ветеранів міліцейської служби, і для тих, хто захищає правопорядок зараз, і для тих, хто тільки вступив або збирається зв'язати себе зі службою в поліції.

За інформацією поліції, понад 300 співробітників правоохоронних органів Дніпропетровщини були відзначені та нагороджені напередодні свята.

Нагадаємо, святкування Дня поліції України встановлено указом президента України від 9 грудня 2015 року.