Пристрій, через вибух якого загинув Шеремет, був саморобним – ГПУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Генеральної прокуратури Андрій Шевченко сьогодні на брифінгу в Києві.

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«Вибуховий пристрій був не стаціонарний, не той, який перебував на озброєнні у військових формуваннях ЗСУ, це саморобний. Перевіряються особи, які мали відповідні доступи до таких вибухових пристроїв, спеціалісти, які могли зробити такий саморобний пристрій. Встановлено вражаючі елементи - що вони походять від стаціонарного вибухового пристрою», - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і Федеральне бюро розслідувань США.