Пристрій, через вибух якого загинув Шеремет, був саморобним – ГПУ
Автомобіль, в якому загинув журналіст Павло Шеремет, був підірваний саморобним вибуховим пристроєм із вражаючими елементами, які походять від стаціонарного вибухового пристрою.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням Генеральної прокуратури Андрій Шевченко сьогодні на брифінгу в Києві.
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«Вибуховий пристрій був не стаціонарний, не той, який перебував на озброєнні у військових формуваннях ЗСУ, це саморобний. Перевіряються особи, які мали відповідні доступи до таких вибухових пристроїв, спеціалісти, які могли зробити такий саморобний пристрій. Встановлено вражаючі елементи - що вони походять від стаціонарного вибухового пристрою», - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, Шеремет загинув 20 липня, в центрі Києва в результаті вибуху автомобіля. Поліція кваліфікує його загибель як умисне вбивство. До розслідування вбивства підключилося і Федеральне бюро розслідувань США.