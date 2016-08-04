Суд обрав Пасішнику запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання

Про це УНІАН повідомила прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Ольга Ярова.

"Сьогодні Солом'янський суд обрав для Пасішника запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання", - сказала вона зауваживши, що до цього часу у підозрюваного не було жодного запобіжного заходу.

Представник САП зауважила, що запобіжний захід діятиме до завершення досудового слідства.

Читайте такожНАБУ направило до суду обвинувальний акт проти Пасішника у справі про тиск на Абромавичуса

Як повідомляв УНІАН, у лютому тодішній міністр економічного розвитку і торгівлі Айварас Абромавичус заявив про спробу Адміністрації президента нав'язати йому Пасішника для того, щоб курирувати нафтогазову галузь країни.

При цьому сам Пасішник заявив, що претендував на посаду заступника міністра економіки, але вирішив відкликати свою кандидатуру.

За заявою Абромавичуса НАБУ відкрило кримінальне провадження за ч.1 ст. 344 Кримінального кодексу (втручання у діяльність державного діяча).

9 березня Пасішнику було повідомлено про підозру.

Наприкінці квітня Національне антикорупційне бюро України направило до суду обвинувальний акт стосовно Пасішника.