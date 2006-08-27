Адвокати: за два місяці Лазаренко вже буде вільний

Скарга адвокатів колишнього прем`єр-міністра України Павла ЛАЗАРЕНКА на вирок американського суду буде подана до апеляційного суду 9-го округу до 29 вересня 2006 року.

Про це йдеться в заяві адвоката П.ЛАЗАРЕНКА Євгенії КОЛОДІЙ, переданій агентству УНІАН прес-службою партії «Громада».

Є.КОЛОДІЙ зазначає, що після консультацій, проведених із американськими адвокатами П.ЛАЗАРЕНКА Дороном ВАЙНБЕРГОМ, Денисом РІОРДАНОМ і Доном ХОРГАНОМ, вона вповноважена заявити: «Американські захисники П.ЛАЗАРЕНКА були готові до подібного розвитку подій, але в той же час відзначають, що всі звинувачення П.ЛАЗАРЕНКА в США були підготовлені й представлені українською прокуратурою під час правління пана КУЧМИ. Звинувачення проти нашого підзахисного були виключно вибірковими й політично мотивованими».

Як вказує Є.КОЛОДІЙ, «процедура розгляду апеляційної скарги займає певний час. Проте протягом останніх півтора років американським адвокатам вдалося зібрати всі матеріали, що дозволять значно скоротити терміни розгляду справи в апеляційному суді. Вони абсолютно впевнені, що справа ЛАЗАРЕНКА апеляційним судом буде повністю закрита, для цього є всі юридичні підстави».

«Призначене вироком суду покарання становить 108 місяців (9 років) ув’язнення. За словами американських адвокатів, відбування покарання за федеральними засудженнями передбачає 85% призначеного судом терміну, в нашому випадку це мінус 16,2 місяці. 52 місяці П.ЛАЗАРЕНКО вже відбув під арештом, і цей термін зараховано судом. З 40 місяців, що залишилися, наш підзахисний 38 місяців перебував під домашнім арештом. Адвокати впевнені, що даний термін також буде зарахований як відбуте покарання», йдеться в заяві.

Питання про відстрочення набуття чинності вироку буде розглянуте 29 вересня нинішнього року. Підстави для позитивного вирішення питання, на думку американських адвокатів, достатні, зазначає Є.КОЛОДІЙ.

Як повідомляв УНІАН, 25 серпня суд у США ухвалив вирок П.ЛАЗАРЕНКУ, визначивши міру покарання - 9 років ув’язнення (108 місяців) і штраф у 10 мільйонів доларів за вимагання грошей і спробу їх відмивання.

Американська прокуратура вимагала засудити П.ЛАЗАРЕНКА до 18 років ув’язнення й примусити його виплатити 66 мільйонів доларів.

Після арешту в 1999 році П.ЛАЗАРЕНКО провів близько 4 років у в`язниці США в очікуванні суду. В 2003 році його звільнили під заставу в 65 мільйонів доларів. Виголошення вироку у справі колишнього українського прем`єра кілька разів відкладали, останній раз це відбулося тиждень тому.