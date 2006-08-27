День шахтаря і День міста проходять у Донецьку за скороченою програмою

Сьогодні в Донецьку у зв`язку з катастрофою російського літака Ту-154 за скороченою програмою відбулося святкування Дня шахтаря і Дня міста.

Як передає кореспондент УНІАН, із ранку в центрі міста відбулося спортивне свято: на головній вулиці Артема пройшов масовий легкоатлетичний пробіг "Яскраво-червоні троянди Донецька".

На бульварі Пушкіна організовано міську виставку квітів "Барві Донеччині", а в сквері біля міськради - 8-й міжнародний фестиваль ковальської майстерності "Парк кованих фігур-2006".

Крім того, привітати земляків зі святом з Криму, Москви, Санкт-Петербурга приїхали представники земляцтв донбасівців, а також депутати Держдуми Росії, Мосміськдуми, представники уряду Москви на чолі з депутатом Держдуми, народним артистом СРСР Йосипом КОБЗОНОМ і заступником голови комітету Держдуми Росії у справах СНД Володимиром ЧУРОВИМ.