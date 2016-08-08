Філатов: Дніпро першим в Україні запускає Navizor – інтерактивну карту аналізу стану доріг

Інтерактивна карта аналізу стану доріг Navizor розроблена українськими фахівцями з Івано-Франківська. Сервіс має web-версію та мобільний додаток. Наразі на карту Navizor нанесено вже 480 доріг, що перебувають на балансі міста. Найближчим часом тут з’являться і решта 80 автошляхів. Navizor дає можливість залишати фотографії різних ділянок доріг і коментувати їхній стан. Таке оцінювання шляхів впливатиме на черговість їхнього ремонту.

Мер Дніпра Борис Філатов закликав мешканців міста долучатися до роботи системи. «Сервіс дозволить залучити до контролю над дорогами велику кількість мешканців нашого міста. Кожен небайдужий зможе допомагати мерії стежити за їхнім станом, використовуючи власний смартфон. Це дуже важливо», – сказав Борис Філатов на прес-конференції 8 серпня.

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Разом з тим радник міністра інфраструктури Яніка Мерило зазначила, що не здивована тим, що Дніпро знову перший серед українських міст у впровадженні нових розробок. «З одного боку, держава вже рухається до відцифрування, а з іншого, Дніпро – перше місто, яке підключилося до процесу. Ми просуватимемося далі. У нас є дані аудиту доріг і є розуміння, що робити. Незабаром з’явиться більш детальна паспортизація», – сказала вона.

Щоб інтерактивна карта Navizor містила більш детальну інформацію про автошляхи Дніпра, її поєднають з електронною мапою ремонту доріг, яка вже працює. Планується, що в остаточному варіанті Navizor відображатиме індекс дороги, тип покриття, дату початку ремонту та його вартість, початок і кінець ділянки, ім'я балансоутримувача тощо.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі створили інтерактивний сервіс «Відкритий бюджет». До реалізації програми залучили волонтерів, що дозволило мінімізувати витрати.