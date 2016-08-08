Правоохоронці припинили у Дніпрі незаконний видобуток піску

Як повідомили 056.ua у прес-службі УСБУ в Дніпропетровській області, до причалу неодноразово швартувалися баржі з незаконно видобутим у Дніпрі піском. Цю сировину заповзятливі жителі Дніпра використовували, як для виробництва цегли так і продавали в роздріб.

«За висновками експертів, щомісячний дохід зловмисників становив, у середньому, 1 млн грн. Під час обшуків на території причалу співробітники спецслужби спільно з прокуратурою і поліцією виявили 3,5 тис. тонн нелегально намитого піску, спеціальну вантажну техніку та обладнання. У ділків вилучено фінансово-господарську документацію з доказами організації незаконного бізнесу», - зазначили у відомстві.