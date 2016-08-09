У ГПУ називають вересень орієнтовним терміном передачі до суду справи Майдану

Про це Єнін сказав в ефірі 5-го каналу.

"Виклик на допит високопосадовців свідчить про одну доволі банальну річ: що слідство працює, що слідство дійсно активізувало свою роботу, і як ми пам'ятаємо, до кінця вересня керівники слідства обіцяли... передати до суду переважну більшість найбільш резонансних проваджень, які є на їхньому розгляді. Так само і справу Майдану", - сказав Єнін.

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При цьому він зазначив, що спільна група силових органів з розслідувань злочинів проти активістів Євромайдану, яку очолює начальник Головного управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк, активно продовжує свою роботу.

"Пан Горбатюк дуже активно працює. Залучені дуже великі ресурси, але повірте, там є надзвичайно великі обсяги роботи, пов'язані з аналізом відеоматеріалів, перекладами... і навіть вдалось залучити до роботи цієї спільної групи представників громадськості і наших міжнародних партнерів. Тобто, робота йде, і як тільки справа чи провадження буде передано до суду, про це однозначно дізнається громадськість", - заявив Єнін.

Водночас, відповідаючи на уточнююче питання, коли справа Майдану буде передана до суду, заступник генпрокурора заявив, що "орієнтовні терміни вже неодноразово називались про вересень".

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура має намір викликати на допит президента України Петра Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка та мера Києва Віталія Кличка щодо подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.