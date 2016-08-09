ГПУ вже очікує на допит Порошенка, Яценюка, Турчинова і Кличка (документи)

Про повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар генерального прокурора Лариса Сарган.

"Слідчими ГПУ запрошуються як свідків політики і посадові особи, які можуть повідомити важливу для слідства інформацію про події на Євромайдані. Така інформація буде мати важливе значення у розслідуванні кримінальної справи та з'ясуванні істини. Як свідків тих подій, протягом серпня поточного року в Департамент спецрозслідувань Генпрокуратури запрошені, зокрема, Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Олександр Турчинов, Віталій Кличко, Андрій Парубій та інші", - написала вона.

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Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура має намір викликати на допит Порошенка, секретаря РНБО Олександра Турчинова, екс-прем'єр-міністра Арсенія Яценюка і мера Києва Віталія Кличка. Допит буде стосуватися подій на Майдані в період січня-лютого 2014 року.

Довідка УНІАН. Генпрокуратура в 2014 році передала до суду кримінальне провадження проти екс-«беркутівців» Олександра Зінченка і Павла Аброськіна. Їх підозрюють у вбивстві 39 активістів Майдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у центрі Києва. 10 лютого 2016 року в ГПУ заявили про завершення розслідування та направили до суду кримінальне провадження проти ще трьох екс-«беркутівців» Олександра Марінченка, Сергія Тамтури і Олега Янішевського. За даними прокуратури, цим особам інкримінується скоєння теракту, перевищення службових обов'язків, умисне вбивство, замах на вбивство, перешкоджання проведенню мирних мітингів і зборів, викрадення і приховання зброї після вчинення злочину. Кримінальні провадження проти всіх підозрюваних колишніх бійців «Беркута» об'єднані в одне.