"Спалили до тла": адвокат "діамантового прокурора" заявив про підпал свого заміського будинку

Захисник Шапакіна повідомив про це в Facebook.

Адвокат колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна Сергій Козаченко заявляє про підпал його заміського будинку.

Про це захисник Шапакіна повідомив у Facebook.

"В процесі здійснення заходів забезпечення безпеки з моєї охорони, а також охорони житла та майна, які здійснюються Службою безпеки України, як уже відомо, 12 липня 2016 року був обстріляний легковий автомобіль, яким користувалась моя дружина, а сьогодні вночі був спалений дотла мій заміський будинок, на подвір'ї якого раніше був вчинений замах на моє життя за допомогою бойових гранат", - заявив Козаченко.

Адвокат зазначив, що напередодні скоєння останніх двох злочинів він неодноразово як письмово, так і усно звертався до СБУ з вимогою забезпечити охорону майна.

"27 липня 2016 року до Генеральної прокуратури України мною подана заява про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом невжиття достатніх заходів безпеки з охорони майна Службою безпеки України, що спричинило тяжкі наслідки - ст.380 КК України. Ця заява по теперішній час по суті не розглянута", - додав адвокат.

Також Козаченко зазначив, що нещодавно з відповідними заявами про активізацію досудоворго розслідування звертався до президента та прем'єр-міністра України.

"Скоєння злочинів в процесі здійснення заходів безпеки Службою безпеки України свідчить про абсолютну впевненість злочинців в їх безкарності та надійну інформованість про фактичну відсутність заходів безпеки з охорони майна", - додав адвокат.

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Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.

Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.

4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" в суд.