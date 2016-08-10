"Спалили до тла": адвокат "діамантового прокурора" заявив про підпал свого заміського будинку
Адвокат колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакина Сергій Козаченко заявляє про підпал його заміського будинку.
Захисник Шапакіна повідомив про це в Facebook.
Адвокат колишнього начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури Володимира Шапакіна Сергій Козаченко заявляє про підпал його заміського будинку.
Про це захисник Шапакіна повідомив у Facebook.
"В процесі здійснення заходів забезпечення безпеки з моєї охорони, а також охорони житла та майна, які здійснюються Службою безпеки України, як уже відомо, 12 липня 2016 року був обстріляний легковий автомобіль, яким користувалась моя дружина, а сьогодні вночі був спалений дотла мій заміський будинок, на подвір'ї якого раніше був вчинений замах на моє життя за допомогою бойових гранат", - заявив Козаченко.
Адвокат зазначив, що напередодні скоєння останніх двох злочинів він неодноразово як письмово, так і усно звертався до СБУ з вимогою забезпечити охорону майна.
"27 липня 2016 року до Генеральної прокуратури України мною подана заява про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом невжиття достатніх заходів безпеки з охорони майна Службою безпеки України, що спричинило тяжкі наслідки - ст.380 КК України. Ця заява по теперішній час по суті не розглянута", - додав адвокат.
Також Козаченко зазначив, що нещодавно з відповідними заявами про активізацію досудоворго розслідування звертався до президента та прем'єр-міністра України.
"Скоєння злочинів в процесі здійснення заходів безпеки Службою безпеки України свідчить про абсолютну впевненість злочинців в їх безкарності та надійну інформованість про фактичну відсутність заходів безпеки з охорони майна", - додав адвокат.
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Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Володимира Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.
Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол., а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашнікова.
4 січня Генеральна прокуратура передала провадження стосовно так званих "діамантових прокурорів" в суд.