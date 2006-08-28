Пожежа на Хортиці бушувала 4 години
11:25, 28 серпня 2006Суспільство
651
Причину загоряння встановлюють
У Запоріжжі, на території Національного заповідника "Острів Хортиця" в результаті пожежі вигоріла ділянка площею більш як три гектари.
Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні МНС, "пожежа на острові Хортиця почалася напередодні о 12.30 і бушувала більш як чотири години: ліквідовувати загорання вдалося лише о 16.45".
За цей час, за даними МНС, на території Національного заповідника "Острів Хортиця" повністю вигоріла рослинність на ділянці, площа якої перевищує три гектари.
Причину загорання на даний момент однозначно не встановлено.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter