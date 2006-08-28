Пожежа на Хортиці бушувала 4 години

У Запоріжжі, на території Національного заповідника "Острів Хортиця" в результаті пожежі вигоріла ділянка площею більш як три гектари.

Як повідомили УНІАН у Запорізькому територіальному управлінні МНС, "пожежа на острові Хортиця почалася напередодні о 12.30 і бушувала більш як чотири години: ліквідовувати загорання вдалося лише о 16.45".

За цей час, за даними МНС, на території Національного заповідника "Острів Хортиця" повністю вигоріла рослинність на ділянці, площа якої перевищує три гектари.

Причину загорання на даний момент однозначно не встановлено.