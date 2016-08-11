У Києві суд помістив під домашній арешт чоловіка, який зберігав вдома зброю із зони АТО

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури м. Києва.

В ході розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом незаконного придбання та зберігання вогнепальної зброї та вогнепальних припасів, з'ясувалося, що мешканець Києво-Святошинський району Київської області у власному домі тримає велику кількість зброї.

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Під час обшуків правоохоронці виявили та вилучили з помешкання зловмисника 5 автоматів Калашникова, гвинтівку, пістолет кулемет Садаєва, пістолет Макарова, 8 гранат, дві тротилові шашки, електродетонатор, майже 3,5 тис. патронів різного калібру та 21 магазин до автомату Калашникова.

Чоловіку повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України. Вилучену зброю скеровано на проведення експертизи. Слідство триває.