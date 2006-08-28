Перевернувся КамАЗ контрабандних стегенець

В Одеській області на ділянці відповідальності Котовського прикордонного загону затримали автомобіль “КАМАЗ” з вантажем майже 17 тонн курячих стегенець вартістю 160 тисяч гривень.

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, прикордонники отримали інформацію про те, що на під’їзді до населеного пункту Коси-Слобідка Красноокнянського району Одеської області рухається автомобіль з причепом, завантажений м’ясопродукцією. На вимогу прикордонників зупинитися автомобіль не відреагував і продовжив рух в бік міста Котовськ. Водій транспортного засобу, здійснюючи небезпечні маневри, не впорався з керуванням і перевернувся. Водія та його супутника (обидва громадяни України - мешканці міста Ананьїв) затримано.