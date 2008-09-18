Заходу України знову загрожує стихія

19-21 вересня очікується підвищення рівнів води над поточними значеннями на річках басейнів Сяну, гірської частини Дністра (Львівська та Івано-Франківська області), Прута, Сірету - на 0,5-1,5 м.

Про це УНІАН повідомили в Укргідрометцентрі.

За їх даними, при сильних зливах місцями можливе формування значного місцевого та схилового стоку. В гірських районах існує загроза формування селевих потоків. На річках рівнинної території басейну Дністра (Тернопільська, Хмельницька і Вінницька області), притоках Прип’яті (Житомирська та Хмельницька області) можливе підвищення рівня води на 0,3-1,0 м із можливим виходом води на заплаву.