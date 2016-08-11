У горах Грузії загинув український альпініст (фото)

Сходження на гору здійснювали троє альпіністів, передає 4sport.ua.

"Олександр Науменко йшов у зв'язці третій. При перетині снігового схилу на групу зійшла лавина. Першого не зачепила, другого злегка присипала, а Сашу запресувала", - йдеться у повідомленні.

У загиблого залишилася дружина з двома дітьми - трьох і п'яти років.

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Похорон відбудеться в Чернігові, дата і час поки невідомі.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня грузинські рятувальники знайшли тіло українського альпініста на горі Ушба у високогірній Сванетії.