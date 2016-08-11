У горах Грузії загинув український альпініст (фото)
17:57, 11 серпня 2016Суспільство
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Альпініст із Чернігова Олександр Науменко загинув під час сходження на гору Шхара у Грузії внаслідок сходження лавини.
Науменко загинув під час сходження на гору в Грузії / 4sport.ua
Сходження на гору здійснювали троє альпіністів, передає 4sport.ua.
"Олександр Науменко йшов у зв'язці третій. При перетині снігового схилу на групу зійшла лавина. Першого не зачепила, другого злегка присипала, а Сашу запресувала", - йдеться у повідомленні.
У загиблого залишилася дружина з двома дітьми - трьох і п'яти років.
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Похорон відбудеться в Чернігові, дата і час поки невідомі.
Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня грузинські рятувальники знайшли тіло українського альпініста на горі Ушба у високогірній Сванетії.
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