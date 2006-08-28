Українська освіта перейшла від стагнації до стабільності

5,1 мільйона дітей цього навчального року підуть до школи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав міністр освіти і науки України Станіслав НІКОЛАЄНКО, виступаючи на серпневій конференції керівників навчальних закладів Київської області, що проходить у Білій Церкві.

Він також повідомив, що в новому навчальному році в Україні відкриють свої двері для школярів 20,5 тис. навчальних закладів.

Також, за словами міністра, 2,7 млн. студентів навчатимуть у вищих навчальних закладах та півмільйона - у профтехучилищах.

С.НІКОЛАЄНКО підкреслив, що сьогодні можна констатувати, що українська освіта перейшла із стану стагнації до стабільності і сьогодні основною метою є перехід до руху вперед.

Він сказав, що Міністерство освіти завершує роботи над двома документами: над планом розвитку галузі на 2007 рік і над планом розвитку на п’ятирічку, де будуть визначені стратегічні цілі розвитку галузі.

Говорячи про плани міністерства, С.НІКОЛАЄНКО зазначив, що з 1 грудня Міносвіти ставитиме питання про поступове підвищення заробітної плати для вчителів, а також підвищення заробітної плати для директорів шкіл.