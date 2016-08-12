Виконроб з Євпаторії: правозахисники розповіли про другого затриманого ФСБшниками "диверсанта"

Про це повідомляє Кримська правозахисна група на своїй сторінці в Facebook.

41-річний Захтей Андрій Романович родом з міста Борислав Львівської області, де на нього в 2006 році було зареєстровано приватне підприємство "Євро-пластстрой".

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На його Facebook-сторінці зазначено, що зараз він живе в Євпаторії. Судячи з усього, останнім часом він не знаходив роботу в Криму - його резюме розміщено на сайтах з пошуку роботи будівельників у Москві і Підмосков'ї.

"Виконуємо ремонти квартир і приміщень, металоконструкції, будівництво АЗС в Москві і області. Є стаж роботи нач. будівельної ділянки, виконробом, майстром оздоблювальних робіт. Проживаю в Одинцово. Приймаємо замовлення в Криму", - йдеться в оголошенні про пошук роботи на сайті "Пошук майстра.ру".

Судячи з опублікованих фотографій, а також зазначених під ними геотегах, Захтей останнім часом, дійсно, був на заробітках в Росії і проживав в Одинцово.

У соціальній мережі "Вконтакті" - на своїй сторінці Захтей вказав, що "займається допомогою в оформленні російського громадянства для мешканців ближнього зарубіжжя і країн колишнього СРСР".

Андрій Захтей одружився в 2015 році, у нього є маленька дитина.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня у ФСБ Росії заявили, що запобігли вчиненню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Також у ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів». Як стверджують у російській спецслужбі, «одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримали, і він дає свідчення».

Українська поліція відкрила кримінальне провадження за фактом викрадення громадянина України Панова.