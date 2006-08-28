Акціонери СКМ вирішили змінити юридичну адресу

Загальні збори акціонерів ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» сьогодні прийняли рішення про зміну юридичної адреси Товариства.

Як повідомили УНІАН в прес-службі СКМ, нова адреса ЗАТ – м. Донецьк, вул. Постишева, 117 (колишня адреса - Донецьк, вул. Артема,38).

Акціонери ЗАТ «СКМ» ухвалили рішення внести відповідні зміни до статуту Товраиства і доручили генеральному директору ЗАТ «СКМ» Олегу ПОПОВУ здійснити всі дії, необхідні для реєстрації нової версії Статуту.

Крім того, акціонери ухвалили рішення не проводити додатковий випуск акцій Товариства (до порядку денного сьогоднішніх загальних зборів акціонерів СКМ було включено питання про збільшення статутного фонду ЗАТ на 855,7 млн. грн. до більш як 858 млн. грн. - УНІАН).

Довідка УНІАН. ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» - найбільша управляюча компанія України, володіє і управляє активами в металургійній, машинобудівній, енергетичній, вугільній, телекомунікаційній, банківській, страховій, медіа та інших галузях і сферах економіки.

Зокрема, компанія є акціонером металургійного комбінату «Азовсталь», Єнакієвського металургійного заводу, Харцизького трубного заводу, Авдієвського коксохімічного заводу, Центрального і Північного гірничо-збагачувальних комбінатів.

90% акцій ЗАТ «СКМ» належить бізнесмену Рінату АХМЕТОВУ.

У 2005 році чистий прибуток ЗАТ «СКМ» становив 864 млн. грн. (без урахування фінансових результатів Групи).

На даний момент статутний капітал становить 3 млн. грн.