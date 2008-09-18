Двигуни загиблого в Пермі Боїнга працювали до останньої миті

Обидва двигуни літака Боїнг-737, що розбився в аеропорту Пермі, працювали до самого зіткнення із землею. Такі дані наводить Міждержавний авіаційний комітет на своєму сайті.

Нагадаємо, розслідування катастрофи літака Боїнг-737-500 авіакомпанії «Аерофлот-Норд», в якій загинули 82 пасажири і 6 членів екіпажа, зокрема 22 чоловік - іноземні громадяни, проводить Технічна комісія Міждержавного авіаційного комітету. До складу комісії входять представники Росавіації, Ространснагляду, Росаеронавігації, Росгідромету, інших відомств і організацій.

«Інформація бортових самописців (мовного і параметричного), незважаючи на серйозні пошкодження стрічкопротяжних механізмів, лічена. За даними розшифровки і вивчення фрагментів двигунів літака на місці події не виявлено пожежі двигунів і руйнування літака в повітрі. Обидва двигуни працювали до зіткнення літака із землею», - наголошується в повідомленні МАК.

Згідно з повідомленням, технічна комісія проводить необхідні дослідження фрагментів літака, вивчає нормативні акти, всю льотно-технічну і експлуатаційну документацію за всіма службами, пов`язаними з польотом і управлінням літака, а також підготовкою льотного і технічного складу та інші необхідні матеріали. Також аналізується стан засобів забезпечення польотів в аеропорту Пермі і передпольотна підготовка літака та екіпажа в аеропорту Шереметьєво.

За результатами роботи Технічної комісії будуть встановлені обставини і причини авіакатастрофи, а також розроблені необхідні рекомендації щодо їх запобігання.

Як повідомлялося, літак, що виконував рейс “Москва-Перм”, розбився 14 вересня в Пермі. Всі 88 чоловік - 82 пасажира і 6 членів екіпажа - загинули. Серед загиблих були 6 українських громадян.