У Харкові сміттєвоз провалився під землю (фото)
12:55, 12 серпня 2016Суспільство
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Фото з місця подій розмістили очевидці в соціальних мережах.
Рятувальники не отримували повідомлень про подію / dozor.kharkov.ua
Про це пише dozor.kharkov.ua.
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Сміттєвоз провалився заднім правим колесом під землю.
За інформацією прес-служби ДСНС, рятувальники не отримували повідомлень про дану подію і не виїжджали на місце подій.
Фото: dozor.kharkov.ua
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