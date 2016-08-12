У Харкові сміттєвоз провалився під землю (фото)

12:55, 12 серпня 2016
Суспільство
877 0

Фото з місця подій розмістили очевидці в соціальних мережах.

dozor.kharkov.ua

Про це пише dozor.kharkov.ua.

Читайте такожВ аеропорту Харкова скасували на день рейс через пташку в двигуні

Сміттєвоз провалився заднім правим колесом під землю.

За інформацією прес-служби ДСНС, рятувальники не отримували повідомлень про дану подію і не виїжджали на місце подій.

dozor.kharkov.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter