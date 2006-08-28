Член ЦВК під час нападу на нього мусив відстрілюватись

Член Центральної виборчої комісії Ігор КАЧУР заявляє, що під час нападу на нього двох чоловіків, змушений був використати особисту зброю.

Про це І.КАЧУР повідомив кореспонденту УНІАН сьогодні по телефону.

«Напад стався на подвір’ї заміського будинку моїх батьків (під містом Васильковом Київської області - УНІАН). На подвір’я увійшли двоє чоловіків в неадекватному стані – чи то під дією наркотиків, чи то алкоголю, і почали погрожувати мені і моїй сім`ї вбивством. Вони були в агресивному стані, і коли зав`язалася бійка, я дістав свій пістолет і почав відстрілюватись», - сказав І.КАЧУР. За його словами, один з нападаючих представився офіцером КДБ.

Член ЦВК уточнив, що стріляв на поразку в область корпусу одного з нападаючих. «Я знаю, що куля влучила в нападаючого, але подробиць не знаю», - відзначив він. І.КАЧУР додав, що має три одиниці вогнепальної зброї, які зареєстровані в установленому порядку. Пістолет, з якого він стріляв під час нападу, передано до правоохоронних органів для проведення експертизи.

Разом з тим, І.КАЧУР не висував якихось версій нападу. «Я не виключаю, що моя позиція в ЦВК когось не влаштовує, але це не моя проблема. Правоохоронні органи повинні розібратися. Міліція затримала нападаючих. Я направив заяву прокурору міста Василькова і до правоохоронних органів», - пояснив він.

Член ЦВК також повідомив, що особу одного з нападаючих встановлено. «Він ніде не працює, перебуває в конфлікті з моєю родиною, оскільки підозрюється в пограбуванні будинку моєї сім`ї», - сказав І.КАЧУР.

Як повідомляв УНІАН, 23 серпня було вчинено напад на члена Центральної виборчої комісії І.КАЧУРА. В результаті злочину І.КАЧУР дістав черепно-мозкову травму, струс мозку. В даний час він перебуває на стаціонарному лікуванні в лікарні «Феофанія». І.КАЧУР звернувся до правоохоронних органів із заявою про загрозу вбивства і надання йому особистої охорони.