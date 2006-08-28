Міністр оборони Румунії шкодує, що не може ввести війська в Придністров`я

Міністр оборони Румунії Теодор АТАНАСІУ шкодує, що не може ввести війська в Придністров`я.

Про це він заявив, виступаючи у літній школі однієї з румунських молодіжних політичних організацій, повідомляє ИА "Новини - Молдова" з посиланням румунське видання «Adevarul».

«Ми допомагали (Кишиневу) на військовому експертному рівні. На жаль, допомогти військовою присутністю в придністровському конфлікті не можемо, і не можемо цього зробити лише з однієї причини: Румунія - член НАТО і вона, однозначно, стане 1 січня 2007 року членом ЄС. У нас є деякі зобов`язання, деякі пріоритети, що не дозволяє нам втрутитися в придністровський конфлікт», - сказав Т.АТАНАСІУ.