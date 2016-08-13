На Одещині "жовтий" рівень терористичної загрози: правоохоронці перейшли на посилений режим служби

В Одеській області у зв'язку із встановленням "жовтого" рівня терористичної загрози правоохоронці перейшли на посилений режим служби.

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласного управління СБУ, 12 серпня відбулося позачергове засідання координаційної групи антитерористичного центру при Управлінні за участю керівників регіональних органів суб'єктів боротьби з тероризмом. Зокрема, Нацполіції, Нацгвардії, Міністерства оборони, Державної служби з надзвичайних ситуацій, Державної прикордонної служби, Державної пенітенціарної служби, органів міської та обласної влади.

"У зв'язку із загостренням ситуації на адміністративному кордоні з АР Крим та в районі проведення антитерористичної операції, а також встановленням на території Одеської області "жовтого" (ймовірна загроза) рівня терористичної загрози, правоохоронні органи регіону працюють в посиленому режимі", - відзначили в прес-службі.

Під час засідання особливу увагу було приділено забезпеченню безпеки об'єктів можливих терористичних посягань, охороні громадського порядку і державного кордону, готовності до захисту населення і територій у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

"Посилена робота по виявленню осіб, груп і організацій, дії яких можуть бути спрямовані на підготовку і вчинення терористичного акту", - додали в прес-службі.

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За підсумками наради її учасники погодили чіткі інструкції реагування на можливі терористичні загрози та узгодили спільні дії для підвищення рівня координації при виникненні надзвичайних ситуацій.

Спецслужба звертається до жителів міста та туристам зберігати пильність і дотримуватися заходів безпеки під час перебування в громадських місцях, а також не піддаватися на будь-які провокації. У разі виявлення підозрілих предметів, а також наявності інформації про факти прибуття та перебування в регіоні підозрілих осіб, інформацію про наміри здійснення терористичної, диверсійної та іншої протиправної діяльності, громадян закликають звертатися в поліцію, в УСБУ в Одеській області на цілодобову "гарячу" лінію.