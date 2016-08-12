СБУ встановила рівні терористичної загрози для регіонів України: найвищий на Донбасі та в Криму

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що відповідне рішення СБУ ухвалила у зв'язку із загостренням ситуації на адміністративному кордоні з АР Крим та у районі проведення антитерористичної операції, згідно з вимогами пункту 8 постанови Кабінету міністрів України від 18.02.2016 №92.

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Найвищий – "червоний" - рівень терористичних загроз отримали Донецька та Луганська області, АР Крим.

"Жовтий" – Запорізька, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернігівська області;

"Синій" рівень (потенційна загроза) мають Дніпропетровська, Закарпатська, Рівненська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Київська області та м. Київ;

Найнижчий – "сірий" - рівень (можлива загроза) отримали Вінницька, Волинська, Житомирська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Полтавська та Тернопільська області.

"Зазначена постанова є відкритою, громадяни можуть ознайомитись із заходами, що вживаються суб'єктами боротьби з тероризмом відповідно до визначених рівнів терористичних загроз", - додали в СБУ.