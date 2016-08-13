У ДПСУ оцінили кількість військової техніки та артилерії РФ поблизу адмінкордону з Кримом

Про це повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян, передає "112 Україна".

"Всі КПВВ працюють у штатному режимі. Періодично виникають паузи через те, що окупанти неритмічно здійснюють пропуск осіб та транспортних засобів. Вони групами збирають чоловіків по 10-15 осіб, проводять детальну фільтрацію, дізнаються багато персональної інформації про те, куди їдуть люди, з якою метою, перевіряють цифрові носії інформації. Тому протягом дня виникали паузи в роботі КПВВ, але в цілому ситуація стабільно спокійна і контрольована", - розповів він.

У ДПСУ зазначають, що кількість громадян, які прямують на окупований півострів, продовжує знижуватися.

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"Приємно зазначити, що кількість громадян, які їдуть на окупований півострів, значно зменшилася, приблизно втричі, тому ми не спостерігаємо черг на КПВВ. Єдине, що дещо більше було автомобілів на пункті "Чонгар", там скупчення інколи сягало 30-40 автомобілів, що не є критичним", - сказав Слободян.

Говорячи про кількість і види російської військової техніки, то, за даними ДПСУ, поблизу адмінкордону немає наступального озброєння, в тому числі важкої артилерії.

"Ми спостерігали військову техніку біля РФ їхніх позицій, але це невеликі групи чисельністю 5-6 автомобілів, це лягає в логіку ротації. Якщо говорити про великі військові з'єднання, про важку артилерію, про скупчення тієї військової техніки, яка могла б проводити наступальні дії або брати участь у масштабній операції, то на самому адмінкордоні ми цього не спостерігаємо", - повідомив Слободян, додавши, що окупаційні війська традиційно проводять розвідку за допомогою БПЛА, вертольотів, а також морських катерів.