В АП розповіли про нову російську техніку бойовиків, яку збираються використовувати на лінії зіткнення

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мотузяник.

«Незаконні збройні формування планують перемістити з Донецька у напрямку лінії зіткнення комплекси радіоелектронної боротьби Р-330 «Житель» та «Лєєр-3». Це новітнє російське військове обладнання, призначене для створення перешкод у системах зв’язку, пеленгування, обміну даними з командуванням», - сказав він.

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Мотузяник також зазначив, що вчора на Луганському напрямку окупанти організували 2 польоти БПЛА, і ще 1 (застосовувалася модель «Орлан-10») – на Маріупольському напрямку.