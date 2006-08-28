Міноритарні акціонери КСЗ просять Президента втрутитися в конфлікт

Міноритарні акціонери ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» (м. Кременчук, Полтавська обл.) звернулися до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з проханням втрутитися в конфлікт навколо підприємства. Про це повідомила заступник голови правління ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» з економіки та фінансів Наталія РУДА сьогодні на прес-конференції в Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні під час мітингу, який вранці проходив біля прохідної підприємства.

У свою чергу, юридичний консультант ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» Оксана УСТИМЕНКО-ГАЛКО повідомила, що 25 серпня на підприємстві відбулася зміна керівництва.

На питання кореспондента УНІАН до учасників прес-конференції: “Кого з акціонерів ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» ви представляєте і яким пакетом акцій цей акціонер володіє?”, ніхто не зміг дати конкретну відповідь.

Нагадаємо, що прес-конференцію організували представники акціонерів, які володіють в цілому 39,2% акцій підприємства.

Також, сьогодні ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (м. Донецьк), яке з 1 серпня 2006 року є власником 9,8% акцій ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод», розповсюдило повідомлення, в якому заявило про непричетність до силового захоплення ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» і зацікавленості в успішній роботі підприємства і реалізації своїх прав акціонера на участь в управлінні товариством.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, близько 500 працівників Кременчуцького сталеливарного заводу провели мітинг. На мітингу робітники слухали виступи колишнього керівництва заводу, яке закликало робітників розійтися по домівках, і нового керівництва, що закликало всіх працівників пройти до робочих місць.

Так, виступаючи з імпровізованої трибуни - кузова «КамАЗу», представники старого керівництва заводу закликали працівників не приступати до роботи, доки в законодавчому порядку не буде розв’язано конфлікт.

Новий голова правління підприємства Дмитро ЧЕРНЕНКО закликав працівників не піддаватися на провокації і приступити до роботи.

25 серпня ц.р. на підприємстві було змінено керівництво. Кабінет директора замість Олександра ХОЛОШИНА зайняв Дмитро ЧЕРНЕНКО.

17 травня, частина акціонерів заводу (група “ТАС”) провела в Дніпропетровську збори, призначивши головою наглядової ради сталеливарного заводу голови компанії “ТЕКО-Днепрометіз” Валерія НОВИЦЬКОГО замість Павла ЛЕБЕДЄВА, а також головою правління заводу Д.ЧЕРНЕНКА замість О.ХОЛОШИНА; затвердила нових членів правління і членів наглядової ради.

Але правління заводу на чолі з О.ХОЛОШИНИМ, яке представляє інтереси групи банку “Форум”, до ночі 25 серпня здійснювало оперативне управління підприємством. Вони заявляли про незаконність зборів акціонерів 17 травня, а також всіх подальших зборів, ініційованих акціонерами від групи “ТАС”.

Водночас, відповідно до наказу по ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» № 1-К від 25 серпня 2006 року «Про вступ до повноважень голови правління», Д.ЧЕРНЕНКО приступив до виконання своїх посадових обов`язків – голови правління ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод».

Деякі джерела припускають, що люди, які брали участь в силовому захопленні підприємства 25 серпня, також брали участь в подібних діях і 17 травня, коли ці особи намагалися зірвати збори мажоритарних акціонерів у Дніпропетровську.

Нове керівництво заводу підтверджує, що впродовж 45 діб буде проведено збори акціонерів, на яких будуть враховані інтереси все акціонерів.

Довідка УНІАН. ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод створений в 1966 році, з 1990 став відкритим акціонерним товариством. З 2003 по 2005 обсяг випуску сталевого литва збільшився з 35000 до 116000 тонн. Обсяг реалізації за той самий період зріс з 326 млн. грн. до 512 млн. грн. Прибуток за останні три роки становив 10 млн. грн.

58,2% акцій ВАТ «Кременчуцький сталеливарний завод» контролює група "Приват", 22,05% – належать страховій компанії «Форум», 9,8% – ЗАТ «Систем Кепітал Менеджмент» (м. Донецьк), 7,35% – ТОВ «Укркомплектплюс», 2,6% – фізичним особам.