Наталія Мосейчук переходить з ”5-го” каналу на ”1+1”

Ведуча “5 каналу” Наталія МОСЕЙЧУК переходить на канал "1+1", де вестиме ранкові і денні випуски новин "ТСН" та стане автором нового проекту "Лінії долі".

Як повідомляє Українська правда, працюючи ведучою на 5 каналі, Н.МОСЕЙЧУК з 2004 року мала власний авторський проект "VIP-жінка", вела випуски новин "Час" та виборчі телемарафони.

Генеральний продюсер “5 каналу” Юрій СТЕЦЬ розповів в інтерв’ю виданню Телекритика, що Н.МОСЕЙЧУК розмовляла з ним про можливий перехід на телеканал "1+1" ще 4-5 місяців тому.

"Я точно знаю, що це не бажання більше заробити і не бажання власне піти з "5 каналу". В неї була мрія працювати на "1+1" і, на мою думку, саме в цьому слід шукати причини", - сказав він.

Ю.СТЕЦЬ також повідомив, що канал веде переговори з ведучими інших каналів.

"Говорити про прізвища тих, хто прийде, зараз некоректно, тому що вони поки що працюють на інших телеканалах. На цей момент вечірній прайм програм "Час новин" та "Час" має два обличчя: Ліда ТАРАН і Наталка ЯКИМОВИЧ", - сказав він.

Натомість продюсер ТСН Володимир КАРТАШКОВ повідомив, що прихід Н.МОСЕЙЧУК "логічно відповідає перебігу подій на каналі "1+1".

"Паралельно з коригуванням та вдосконаленням ефіру ТСН, на каналі виникла потреба у професіоналі для створення нового проекту "Лінії долі", в якому б відомі особистості - ті ж самі, власне, герої новин - демонстрували б непублічний бік свого життя", - сказав він.

Нагадаємо, раніше “5 канал” залишили Андрій ШЕВЧЕНКО, Євген ГЛІБОВИЦЬКИЙ та Роман СКРИПІН.