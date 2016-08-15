У ДПСУ розповіли про поточну обстановку на кордоні з окупованим Кримом

Про це заявив помічник голови Держприкордонслужби України Олег Слободян в ефірі 112 Україна.

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"Ситуація на адмінкордоні зберігається спокійна. Всі контрольні КПВВ працюють у штатному режимі. Якщо говорити про тенденції, то за минулу добу адмінкордон перетнули ще на 22% менше людей, ніж раніше. Більшість людей перетинають кордон, виїжджаючи з окупованого півострова, а не прямуючи туди. Сьогодні вранці скупчень автотранспорту на КПВВ немає", - сказав Слободян.

За його словами, на стороні тимчасово окупованого Криму є черга людей, які намагаються виїхати з півострова.

Тим часом активність російських військових зменшилася.

"Якщо говорити про активність російських збройних сил, то протягом минулого тижня ми говорили, що зберігається їхня підвищена активність на адмінкордоні, вчора ми зафіксували спад активності, відсутність вертольотів, які б вели моніторинг та інших літальних апаратів", - зазначив помічник голови ДПСУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія значно збільшила кількість озброєних військових на пунктах пропуску в окупованому Криму.

Ще станом на 14 серпня ситуація на адміністративному кордоні з Кримом залишалася напруженою, але контрольованою.